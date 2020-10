Roma, parla mamma Zaniolo: ecco quando può tornare

La Roma sta affrontando questa prima di stagione senza il suo talento più importante, ovvero Niccolò Zaniolo, oggi infortunato.

E’ ormai già passato circa un mese da quando il trequartista giallorosso, calciatore sul quale il club ha deciso di puntare tantissimo, si è infortunato con la maglia della nazionale di Mancini. Un altro serio stop, a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio, e ora tanti mesi di duro lavoro per tornare a calcare un campo di calcio. Nonostante la giovane età Zaniolo ha già fatto una volta questo percorso, ora è ancora più consapevole di voler tornare più forte di prima. Anche perché all’orizzonte ci sono gli europei, un appuntamento al quale il numero 22 giallorosso non vuole mancare.

Roma, Zaniolo può tornare a marzo o aprile

A fare il punto sul recupero di Niccolò ci ha pensato sua mamma. “Sta abbastanza bene, è più motivato. Fa fisioterapia e doppio allenamento tutti i giorni, anche a casa. Mentalmente è abbastanza carico” ha detto la mamma del campione giallorosso ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Aggiungendo poi una ipotetica data per il rientro in campo: “Per marzo o aprile penso possa tornare. Non è presto e nemmeno una data troppo in là”. All’orizzonte dunque tanti mesi di lavoro, ma la Roma aspetta con calma e fiducia il suo campione.

