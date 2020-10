Roma, la nazionale azzurra rilancia due giallorossi

La Roma ormai viaggia verso il prossimo impegno di campionato, la partita contro il Benevento di Pippo Inzaghi che si preannuncia insidiosa.

Paulo Fonseca anche nei prossimi giorni non potrà contare sul gruppo al completo, lo sarà solo dopo che saranno concluse le gare in programma nella Nations League. Non semplice dunque lavorare sul campo con una squadra incompleta e con elementi che torneranno a sua disposizione soltanto poche ore prima del match. Ad ogni modo c’è un aspetto da sottolineare per quanto riguarda i centrocampisti che oggi sono in azzurro, ovvero Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Quest’ultimo è stato impiegato da Mancini contro la Moldavia e le sue risposte sono state eccellenti. Una prestazione decisamente positiva con la quale magari spera di poter convincere Fonseca ad affidargli una maglia da titolare in mediana al fianco di Veretout.

Roma, l’arma in più di Pellegrini è la duttilità

Ma c’è anche un altro giocatore sul quale la Roma, oltre a Mancini, punta tantissimo ed è Lorenzo Pellegrini. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, nel match pareggiato in Polonia il gioiello giallorosso si è applicato nella posizione di esterno offensivo a sinistra. Dando anche in quella zona di campo buoni risultati. Ne sarà felice anche Fonseca, che del resto sa benissimo di poterlo utilizzare sia da trequartista che da centrocampista centrale, come nelle ultime apparizioni.

