La Roma oggi riprenderà gli allenamenti in vista della prossima partita che i giallorossi disputeranno domenica contro l’ambizioso Benevento di Pippo Inzaghi,

Un avversario che sarà bene non sottovalutare per l’undici di Paulo Fonseca. Del resto i campani hanno vinto fin qui due delle tre partite giocate. Non male per una neopromossa nella quale però non mancano giocatori di spessore e di grande esperienza. Servirà insomma la migliore Roma possibile per portare a casa i tre punti, in un momento nel quale il calcio inizia seriamente ad interrogarsi sul suo futuro dopo i tanti contagi da Covid-19. L’ultimo ha riguardato ieri proprio un calciatore giallorosso, Amadou Diawara, che è risultato positivo al rientro dagli impegni con la sua nazionale.

Roma, si riprende alle 11 a Trigoria

A Trigoria sono tranquilli relativamente al caso del centrocampista, già in isolamento, considerato che in questi giorni non ha incontrato nessun compagno di squadra, come spiega Il Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo sottolinea come ieri siano anche stati effettuati i tamponi ai giocatori della rosa, il cui esito arriverà questa mattina. Prima della ripresa degli allenamenti, che è stata fissata da Fonseca alle ore 11.

