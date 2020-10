Continua il casting della Roma per il nuovo direttore sportivo, con i Friedkin che stanno incontrando personalmente diversi candidati

Prioritaria in vista della sessione invernale di calciomercato, la ricerca di un nuovo direttore sportivo prosegue senza soluzione di continuità. Dan e Ryan Friedkin hanno incontrato già diversi candidati e oltre ai nomi che ormai da tempo vanno per la maggiore (Berta, Campos, Orta, Paratici e Rangnick), bisogna fare particolare attenzione alle possibili sorprese. In tal senso vanno interpretate anche le ultime indiscrezioni riportate da ‘il Romanista’.

Calciomercato, Ds Roma: incontro con Boldt

Secondo il quotidiano capitolino, giovedì scorso i Friedkin hanno incontrato Jonas Boldt, in una riunione di circa tre ore in lingua inglese. Dal 2019 a capo dello scout e del mercato dell’Amburgo (Serie B tedesca), il trentottenne ha avuto una lunga esperienza nel Bayer Leverkusen, dove è stato anche assistente di Rudi Voeller. Secondo l’articolo citato, non è da escludere che sia stato proprio l’ex bomber giallorosso a fare il nome di Boldt alla Roma, ma va considerata anche un’altra ipotesi.

Calciomercato Roma, Rangnick e Boldt insieme

Il nome dell’attuale dirigente dell’Amburgo potrebbe infatti essere uscito durante i numerosi colloqui con Ralf Rangnick, in uno scenario che non escluderebbe un arrivo di entrambi i tedeschi in giallorosso, con l’ex Red Bull nelle vesti di direttore generale e Boldt in quelle di direttore sportivo. Argomenti che verranno approfonditi ancora nei prossimi giorni. Il casting va avanti.

