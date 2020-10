Calciomercato Roma, proposto per gennaio un terzino sinistro

Il calciomercato della Roma prima del gong del 5 ottobre ha visto i giallorossi impegnati in molte trattative, sia per quanto riguarda acquisti che cessioni.

Alla fine il bilancio è stato soddisfacente per la dirigenza, anche se alcune lacune nella rosa di Fonseca potrebbero uscire a galla durante la stagione. Ci sarà comunque il mercato di gennaio per porre eventualmente rimedio. Probabilmente ci si aspettava qualche rinforzo in più sulle corsie esterne. A destra manca un vero e proprio titolare fisso, alla fine si è deciso di puntare sul ritorno di Karsdorp, già però ai box per infortunio. A sinistra invece è il baby Calafiori l’alternativa a Spinazzola. E proprio a sinistra potrebbero esserci delle novità per gennaio.

Calciomercato Roma, proposto Kolasinac

Come riporta Il Corriere dello Sport, per il mese di gennaio un intermediario ha offerto ai giallorossi il cartellino di Sead Kolasinac, laterale dell’Arsenal classe 1993 che già in passato è stato accostato alla squadra della capitale e che vuole rilanciarsi dopo aver perso il posto da titolare nei Gunners. Un elemento sicuramente d’esperienza che non dispiacerebbe a Fonseca e che consentirebbe al club di lasciar partire in prestito Calafiori per fargli accumulare minuti giocati.

