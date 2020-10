GIUDICE SPORTIVO JUVENTUS-NAPOLI – Chiamato a giudicare quanto accaduto lo scorso 4 ottobre, quando il Napoli non si è presentato nel match in programma di Serie A all’Allianz Stadium contro la Juventus, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha omologato la vittoria dei bianconeri dopo che i campani non si erano presentati a Torino perché bloccati dall’Asl.

LEGGI ANCHE –> “Roma, quest’anno sei più forte”: parola di Smalling

LEGGI ANCHE –> Diawara positivo al Coronavirus, l’annuncio sui social

Sconfitta a tavolino e penalizzazione per il Napoli

Dunque 3-0 a tavolino per la squadra di Andrea Pirlo per la partita mai giocata contro quella di Gattuso. Non è finita qui, però, perché nelle sette pagine di comunicato, il giudice ha anche inflitto un punto di penalizzazione in classifica alla squadra partenopea per la violazione del protocollo della Figc. Adesso il Napoli farà ricorso alla Corte Sportiva di Appello ed eventualmente anche al Collegio dello Sport del Coni.

QUI IL COMUNICATO UFFICIALE