VERSO ROMA-BENEVENTO DICHIARAZIONI IAGO FALQUE – Nonostante i tanti giocatori emersi in questi ultimi giorni positivi al Covid-19 sabato alle ore 15 ripartirà il campionato di Serie A dopo la sosta per le Nazionali. La Roma di Paulo Fonseca chiuderà la quarta giornata nel posticipo domenicale alle ore 20:45 contro il Benevento.

LEGGI ANCHE –> Juventus-Napoli, Giudice Sportivo: sconfitta a tavolino e penalizzazione

LEGGI ANCHE –> “Roma, quest’anno sei più forte”: parola di Smalling

Verso Roma-Benevento, parola dell’ex

A proposito dei campani, guidati da Filippo Inzaghi, tra gli ex di questa partita c’è Iago Falque, che dopo la maglia giallorossa ha vestito quella di Torino e Genoa. Il cartellino è ancora di proprietà dei granata, ma in questa stagione lo spagnolo è in prestito al Benevento. “Dobbiamo essere ben organizzati e dobbiamo sfruttare le pochissime occasioni che avremo a disposizione – ha detto in un’intervista a Sky Sport –. Dobbiamo essere in giornata e aspettare che anche loro siano in una giornata un po’ meno brillante. Sarà un Benevento come quello delle ultime settimane, offensivo e senza paura. Proveremo a far risultato”.

LEGGI ANCHE –> Diawara positivo al Coronavirus, l’annuncio sui social

I ricordi della Roma di Iago Falque

“Della Roma di Garcia ne ho di bellissimi, è stata l’esperienza più importante per me da calciatore, peccato che alla fine non siamo riusciti a vincere ma la mia Roma era pazzesca“, ha concluso l’ex.