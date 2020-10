La Roma guarda al futuro: tre rinnovi importanti in vista

La Roma guarda già al futuro, la società deve iniziare a mettere le basi anche sulla rosa del futuro in attesa della nomina del nuovo ds.

A tal proposito non sembrano esserci ancora novità, Dan Friedkin si è preso tempo per decidere chi sarà il prossimo direttore sportivo giallorosso. I nomi sono sempre gli stessi, da Campos ad Emenalo passando per Ralf Rangnick, che questa estate sembrava essere ad un passo dal Milan. Ad ogni modo, in attesa che arrivi il mese di gennaio e che riparta il calciomercato, l’obiettivo del club è quello di rinnovare i contratti dei giovani talenti della Primavera che sono destinati ad un futuro importante in prima squadra.

Roma, tre rinnovi in vista

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, la questione più importante riguarda Riccardo Calafiori. Il terzino sinistro vuole continuare la sua avventura in giallorosso ed è pronto a rinnovara. Ancora c’è distanza tra la cifra proposta da Morgan De Sanctis e quella richiesta dal suo procuratore Mino Raiola, ma alla fine la sensazione è che le due parti troveranno un punto d’incontro. La società giallorossa non può lasciarsi sfuggire un giocatore del genere, già in prima squadra stabilmente. In arrivo anche i rinnovi del gioiello della Primavera Bove, che sta per firmare fino al 2024, e quello del talentuoso trequartista italo-polacco Nicola Zalewski, al quale sarà proposto un quadriennale.

