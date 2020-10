Calciomercato Roma, il Milan alla finestra per un gioiello giallorosso

Il Calciomercato della Roma di fatto è sempre aperto, ma più che guardare ad altri acquisti per il momento bisogna cercare di tenersi stretti i propri gioielli.

Il club ha deciso di puntare forte su Riccardo Calafiori. Il laterale sinistro classe 2002 ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra nel finale della scorsa stagione e ha convinto Paulo Fonseca a renderlo effettivamente un calciatore della prima squadra giallorossa. Ora però si deve guardare al rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2022. Al momento pare esserci distanza tra domanda e offerta, ma la Roma spera di arrivare ad un punto d’incontro. Anche per allontare possibili altre squadre pronte a soffiare il calciatore alla squadra della capitale.

Calciomercato Roma, insidia Milan per Calafiori

Come riporta seriebnews.com, c’è una squadra che starebbe seguendo con particolare interesse l’evoluzione della vicenda Calafiori ed è il Milan. I rossoneri hanno messo a segno degli importanti colpi di mercato nelle ultime settimane, stanno facendo cambiare pelle alla rosa e senz’altro sarebbero interessati ad un calciatore con grandi margini di prospettiva ma che ha già dimostrato di essere pronto per la serie A. Al momento comunque la Roma pare essere in vantaggio su qualsiasi rivale, il club giallorosso infatti è intenzionato ad arrivare all’accordo per rendere Calafiori uno dei punti fermi della squadra del futuro.

