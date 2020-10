By

Calciomercato Roma, sarebbe vicinissimo il prolungamento di contratto tra Nicolò Zaniolo e la società giallorossa

Le strade della Roma e di Nicolò Zaniolo, sono destinate a proseguire insieme. Nonostante infatti la sfortuna che ha colpito il giovane centrocampista giallorosso, il club capitolino appare più che intenzionato a rinnovare il contratto del calciatore. Già in queste settimane si è parlato con insistenza di contatti avvenuti per dare continuità all’accordo che lega le due parti.

Il numero 22 ha un contratto, firmato nell’agosto del 2019, che andrà in scadenza nel 2024. I Friedkin, sin dal loro arrivo, hanno fatto ben intenderel’intenzione di trattenere nella Capitale sia lui che Lorenzo Pellegrini, per gettare le basi della squadra del futuro. Anche in quest’ottica va visto l’incontro avvenuto all’Olimpico prima di Roma-Juventus, tra Dan e Nicolò.

In quella occasione il presidente giallorosso ha salutato il giocatore dicendogli “Tornerai più forte di prima”. Una spinta motivazionale importante per il ragazzo, che in otto mesi ha subito la rottura di entrambi i legamenti crociati.

Calciomercato Roma, vicino il rinnovo di Zaniolo

A questo punto il rinnovo di contratto di Zaniolo appare solo una formalità e potrebbe arrivare in brevissimo tempo. Secondo quanto dichiarato da Ilario Di Giovambattista ai microfoni di Radio Radio, la Roma e il calciatore sarebbero vicinissime a definire il prolungamento dell’accordo. Ovviamente c’è da aspettarsi anche un congruo ritocco dell’ingaggio. Allo stato attuale il calciatore percepisce uno stipendio che si aggira intorno ai 2,2 milioni bonus compresi.

