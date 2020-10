La Roma di Fonseca aspetta il rientro dei vari calciatori dagli impegni con le nazionali mentre si avvicina il prossimo appuntamento di campionato.

Nel prossimo turno la squadra giallorossa sfiderà una compagine con gli stessi colori sociali, il Benevento di Pippo Inzaghi. Che dopo essere stato promosso in serie A ha intenzione di restarci a lungo ed è per questo che si è rinforzato tantissimo, con elementi di spessore e anche d’esperienza. Sei punti in tre gare del resto la dicono già lunga sull’impatto positivo che i nuovi acquisti hanno avuto nella squadra campana, che guarda avanti con fiducia. Fonseca pensa a come dovrà schierare la sua squadra contro i campani, vero, ma dovrà anche iniziare a guardare un po’ più avanti.

LEGGI ANCHE –>Diawara positivo al Coronavirus, l’annuncio sui social

Roma, sette partite in 22 giorni

Come sottolinea infatti Il Corriere dello Sport, la Roma è attesa da ben sette partite nel giro di 22 giorni. Dalla partita con il Benevento a quella contro il Genoa, sempre in serie A. Con in mezzo altri due turni di campionato e le tre gare di Europa League della fase a gironi. Ci sarà poco tempo in questo periodo per allenarsi sul campo, per cui Fonseca dovrà essere bravo nel gestire nel migliore dei modi la sua rosa. Tutti avranno il loro spazio e dovranno dimostrare di poter essere utili alla causa. Un turnover ragionato per non far perdere alla squadra il suo equilibrio e cercare di conquistare più successi possibili.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, i colpi di De Sanctis impressionano Friedkin