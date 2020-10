Roma, tra i pali all’orizzonte una possibile alternanza

La Roma ormai è quasi pronta per la partita che dovrà affrontare nel weekend, quando di fronte si troverà l’ostico Benevento di Pippo Inzaghi.

Una squadra da prendere davvero con le pinze, perchè fin qui ha dimostrato di essere davvero molto insidiosa. Lo confermano i sei punti conquistati nelle tre gare giocate. I giallorossi di Paulo Fonseca, imbattuti sul campo ma con 4 punti in classifica per il ko a tavolino di Verona, non possono però fallire l’appuntamento con i tre punti. All’orizzonte c’è un vero e proprio tour de force, con la bellezza di sette incontri da disputare nell’arco di 22 giorni. Dal match con i sanniti, appunto, fino alla trasferta contro il Genoa. Nel mezzo anche altri impegni di serie A e tre partite della fase a gironi di Europa League.

LEGGI ANCHE –>Diawara positivo al Coronavirus, l’annuncio sui social

Roma, Pau Lopez verso il rilancio

Come sottolinea anche Il Corriere dello Sport, gli appuntamenti all’orizzonte sono tanti e Fonseca dovrà per forza di cose pensare al turnover, ad utilizzare al meglio tutti i componenti della sua rosa. Mirante al momento è il titolare scelto tra i pali da Fonseca, ma in questo periodo ci sarà anche spazio per Pau Lopez. Il portiere spagnolo è in cerca di rilancio dopo aver perso la maglia del numero uno, il club gli ha dato tempo per rigenerarsi e farsi trovare pronto all’appuntamento. Pochi dubbi sul fatto che in più di una di queste gare si affiderà a lui per difendere i pali della Roma.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, i colpi di De Sanctis impressionano Friedkin