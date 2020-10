Roma-Benevento, ultimi dubbi da sciogliere per Paulo Fonseca

La Roma è ormai pronta per affrontare nel prossimo turno l’ambizioso Benevento di Pippo Inzaghi, una squadra che finora ha avuto un rendimento sorprendente.

Sei punti in tre gare per i sanniti, che si sono rinforzati parecchio dopo aver centrato la promozione, e che rimangono una squadra davvero da prendere con le molle. Se la squadra capitolina vorrà riuscire a conquistare i tre punti dovrà giocare una partita perfetta e dovrà essere incisiva in zona gol. Per Fonseca non sono stati giorni semplici. Tanti giocatori sono stati impiegati dalle rispettive nazionali e al ritorno bisognerà valutarne anche la stanchezza. E poi ci sono le assenze certe, tra cui quella di Diawara legata al contagio da Covid.

Roma, contro il Benevento occhio alle sorprese

Ancora dunque qualche dubbio da sciogliere per l’allenatore portoghese. In difesa – come riporta la Gazzetta dello Sport – chi rischia di rimanere fuori è Kumbulla, reduce tra l’altro dagli impegni con la nazionale dell’Albania. Sicuramente in campo si rivedrà Smalling dal primo minuto. A centrocampo Pellegrini con Veretout, quindi Dzeko in avanti supportato da Mkhitaryan e Pedro. Ma occhio alle sorprese, perché inizia un vero e proprio tour de force di impegni e non è da escludere che Fonseca possa cambiare qualche pedina.

