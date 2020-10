Roma, possibile svolta in arrivo per il direttore sportivo

La Roma sta ormai cercando da tempo il suo nuovo direttore sportivo, l’uomo che dovrà occuparsi delle vicende di calciomercato dei giallorossi.

Dan Friedkin, nuovo proprietario giallorosso, ha dimostrato di non avere fretta. La sua decisione in merito sarà ponderata, si stanno analizzando in questa fase più profili per capire quale potrebbe essere il migliore per le sorti del club capitolino. Si è parlato molto di Ralf Rangnick nelle ultime settimane, altri nomi circolati sono quelli di Campos, consulente del Lille, e di Emenalo, dirigente con un passato al Chelsea. Ma ora pare che il club abbia deciso di puntare su un altro profilo, sempre straniero.

Roma, incontro con Boldt nella prossima settimana. E spunta Voeller

Come riporta il giornalista John Solano di RomaPress, ci sarebbe in programma un incontro tra club giallorosso e Jonas Boldt, attuale ds dell’Amburgo e con un passato al Bayer Leverkusen. Un profilo che pare intrigare e del quale magari si vorrebbe fare una conoscenza più approfondita. Le parti dovrebbero incontrarsi nella prossima settimana, con Watts presente all’incontro per il club capitolino mentre avvocati del gruppo Friedkin sarebbero presenti in videoconferenza.

Secondo “Leggo” inoltre il nome di Boldt sarebbe da collegare direttamente a quello di Voeller, che potrebbe tornare a Roma in qualità di direttore generale.

#Roma-Boldt, incontro in programma fissato per la prossima settimana. Marc #Watts sarà presente all'incontro. Alcuni avvocati del gruppo Friedkin parteciperanno in videoconferenza. @ASRomaPress pic.twitter.com/THMOUlMcZ2 — John Solano (@Solano_56) October 15, 2020

