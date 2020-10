Roma, tegola per Fonseca: nuovo infortunio in vista del Benevento

Roma, allarme per Fonseca in vista della partita contro il Benevento: Smalling si è fermato per una lieve distorsione al ginocchio sinistro e oggi svolgerà lavoro individuale.

Brutta notizia per l’allenatore della Roma Paulo Fonseca alla vigilia della partita contro il Benevento valida per la quarta giornata di Serie A. Il difensore Chris Smalling, arrivato proprio sul gong finale della sessione di calciomercato, rischia seriamente di saltare quella che sarebbe la sua prima partita della nuova stagione.

Il difensore ex Manchester United ha riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro. Oggi lavorerà in modo individuale, le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. In caso di sua assenza Fonseca andrebbe a riproporre come titolari i tre difensori che hanno già giocato contro l’Udinese, ovvero Kumbulla, Ibanez e Mancini.

Roma, Smalling possibile assente contro il Benevento

Un vero peccato per Smalling che non vedeva l’ora di scendere in campo come dichiarato nella conferenza stampa di presentazione di pochi giorni fa. Smalling ha spiegato così la motivazione del suo ritorno in giallorosso: “Avevo voglia di rivivere le soddisfazioni e le gioie della scorsa stagione con questi compagni e questo allenatore.Poi c’è il piacere di vivere in una città come Roma. Sono grato al club per avermi acquistato dopo una trattativa lunga. A Trigoria ho incontrato Fienga e il presidente Ryan. E’ stato un piacere per me fare la conoscenza dei nuovi proprietari, che sono sempre molto presenti e seguono gli allenamenti, facendoci sentire come in una famiglia. La loro vicinanza penso possa aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”.

