Roma, il tecnico francese del Real Madrid ha voluto rispondere alle dichiarazioni che l’attaccante spagnolo ha rilasciato durante la sua presentazione in giallorosso.

Nell’ultima sessione di calciomercato, Roma e Real Madrid sono state protagoniste del passaggio in giallorosso dell’attaccante spagnolo Borja Mayoral. Una trattativa un po’ complicata che ha riservato alcuni colpi di scena. A un certo punto infatti, sembrava che l’affare stesse per sfumare a causa della decisione del tecnico Zidane di trattenere il 23enne ai suoi ordini e lasciar partire il serbo Loka Jovic.

Dopo qualche difficoltà comunque, Mayoral è riuscito ad approdare a Trigoria, ma durante la presentazione di ieri è tornato sull’argomento dichiarando: “Zidane voleva che restassi al Real, per questo sono rimasto più a lungo. Nei piani del club era in uscita Jovic, ma io non potevo lasciar passare un treno come quello della Roma. Qui posso crescere”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, asta con l’Inter all’orizzonte

LEGGI ANCHE >>> Roma, tegola per Fonseca: nuovo infortunio in vista del Benevento

Roma, Zidane risponde a Borja Mayoral

Una dichiarazione che non è passata inosservata nella capitale spagnola. L’allenatore delle merengues ha infatti voluto rispondere al suo ex giocatore, durante la conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro il Cadice: “Ho chiesto io al Real l’acquisto di Jovic -ha dichiarato Zidane -, ognuno può dire quello che vuole, ma le cose non stanno così. È falso”. Una replica piccata da parte di Zizou, che evidentemente non ha gradito l’esternazione di Borja Mayoral.

A dire il vero durante i giorni della trattativa, sono circolate molte voci sul fatto che la stessa Roma, oltre soprattutto al Manchester United, avrebbe richiesto l’attaccante serbo ai “Blancos”. Al di là di tutto però, c’è da sottolineare la voglia di giocare e di essere utile alla causa da parte di Borja Mayoral. Lo spagnolo è già in fermento e potrebbe esordire anche domenica nella sfida tra i giallorossi e il Benevento.