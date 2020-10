Calciomercato Roma, acquisto a sorpresa: è ufficiale

Calciomercato Roma, acquisto a sorpresa dei giallorossi che hanno annunciato l’ingaggio ufficiale del portiere Simone Farelli.

A sorpresa la Roma ha oggi annunciato l’acquisto di un nuovo portiere, Simone Farelli, che è stato tesserato dal club dopo aver sostenuto le visite mediche in giornata. A partire da domani si allenerà assieme ai colleghi con Savorani. Guadagnerà 40 mila euro ed è stato segnalato proprio dal preparatore dei portieri Savorani, che l’ha avuto ai tempi del Siena. Il portiere della Primavera Boer tornerà quindi in pianta stabile nella “Primavera” con Alberto De Rossi dopo esser stato il terzo portiere in questa prima fase della stagione.

Calciomercato Roma, ingaggiato Farelli

Nato a Roma il 19 febbraio del 1983, nelle ultime stagioni ha militato per Pescara, al Novara e all’Arezzo, senza però mai giocare una partita. L’ultima presenza risale al 30 dicembre del 2016 ai tempi del Trapani. Pur avendo trascorso gran parte della carriera tra Serie B e Serie C, non sarà la sua prima volta in Serie A. Nella stagione 2011-2012 giocò col Siena facendo il suo esordio nell’ultima giornata di campionato, sconfitta 2-1 contro il Napoli.

In carriera ha giocato 56 partite in Serie C (playoff e playout inclusi), 38 in Serie B, 9 in Coppa Italia e solo una in Serie A

