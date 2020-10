Calciomercato Roma, doppio colpo possibile alla riapertura

Il calciomercato della Roma per il momento è ovviamente chiuso in entrata e in uscita, se ne riparlerà solamente nel prossimo mese di gennaio.

Questo ovviamente però non preclude il fatto che la società giallorossa stia già iniziando a pianificare le future, anche se è chiaro che Friedkin prima della fine dell’anno sarà chiamato ad effettuare una scelta importante, quella del nuovo direttore sportivo. Servirà una figura d’esperienza, capace di rinforzare la rosa di Fonseca e magari di cedere quei giocatori che non sembrano più rientrare nei piani del tecnico.

Calciomercato Roma, rinforzare la fascia destra è l’obiettivo

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sono due le zone del campo che la Roma vuole rinforzare. La fascia destra, ad esempio. Si segue il giovane Omeragic dello Zurigo, che si può prendere per 4 milioni di euro, ma prima uno degli elementi in rosa in quel ruolo dovrebbe essere ceduto. Dopo il mancato arrivo nell’ultimo mercato è probabile che i giallorossi facciano un altro tentativo per riportare in Italia Stephan El Shaarawy, rinforzo gradito a Fonseca. Ci sarà anche da cedere. Sulla lista dei partenti ci sono i difensore Juan Jesus e Fazio, da valutare la questione Pastore per il quale non si esclude la rescissione.

