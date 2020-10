By

Alberto De Rossi (Getty Images)TALENTO ZALEWSKI ROMA PRIMAVERA – Il grande perno della compagine guidata come sempre da Alberto De Rossi quest’anno si chiama Nicola Zalewski. Proprio lo scorso anno aveva firmato il suo primo contratto con la Roma, fino al 2022, e adesso vuole dimostrare il suo grande talento.

Roma, ecco chi è Nicola Zalewski

Nato a Tivoli da genitori polacchi, classe 2002, trequartista o ala, un metro e settanta di altezza e di piede destro, raffinato possiamo aggiungere, gol e assist nel suo destino. Su di lui già ci sono gli occhi di club italiani ed esteri, ma come riportato da ‘forzaroma.info’, a Trigoria però sanno bene cosa hanno in mano e De Sanctis ha già fatto partire i discorsi per il rinnovo di contratto con il suo entourage, che tra l’altro è anche lo stesso di Lorenzo Pellegrini.

Zalewski pronto al salto di qualità

Già cinque i gol nelle prime quattro giornate del campionato Primavera 1, in attesa del salto di qualità nel calcio dei grandi. Il polacco, che ancora non ha deciso se far parte della Nazionale italiana o quella polacca, è arrivato a Trigoria nel 2011 insieme a Calafiori, ed insieme sono cresciuti sui campi del Fulvio Bernardini.