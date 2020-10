Calciomercato Roma, Allegri potrebbe allenare in Premier League

Il calciomercato della Roma nelle scorse settimane ha visto accostato più volte al club giallorosso il nome di Massimiliano Allegri, tecnico attualmente senza panchina.

L’ex allenatore della Juventus, uno dei più vincenti in Italia negli anni Duemila, aspetta l’occasione giusta per tornare in sella, un progetto ambizioso. E da più parti si è vociferato come la nuova proprietà americana fosse interessata a lui, magari per il futuro. Paulo Fonseca, l’attuale allenatore giallorosso, non rischia il posto, sia ben chiaro. Certo è che anche il tecnico portoghese, come un po’ tutti quanti a Trigoria, è sotto esame da parte della famiglia Friedkin.

Calciomercato Roma, Allegri può finire al Chelsea

Ad ogni modo per Massimiliano Allegri potrebbe esserci presto all’orizzonte una nuova esperienza. Secondo calciomercato.it infatti il tecnico livornese sarebbe finito nel mirino del Chelsea. Il club inglese infatti potrebbe presto considerare la posizione di Lampard, attuale tecnico ed ex bandiera dei blues. Nonostante una campagna acquisti davvero sontuosa e l’arrivo di tutti gli elementi richiesti da Lampard, i risultati per il Chelsea non stanno arrivando e il gap dal primo posto si sta già facendo ampio. Per questo motivo se nelle prossime gare il club londinese non rialzerà la testa potrebbe anche prendere in considerazione l’ipotesi di cambiare allenatore e allora in pole position ci sarebbe proprio Allegri.

