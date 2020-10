Calciomercato Roma, la ricerca del nuovo direttore sportivo da parte dei giallorossi, continua ad arricchirsi di novità e rumors.

Sin dall’arrivo dei Friedkin al timone del club capitolino, si sono rincorse voci su possibili candidati e anche su contatti già avvenuti. In particolare, negli ultimi giorni, si è diffusa da più parti la notizia che voleva la Roma molto vicina all’accordo con il tedesco Jonas Boldt.

L’attuale ds dell’Amburgo ha un passato molto lungo tra le fila del Bayer Leverkusen e sarebbe stato sponsorizzato direttamente da Rudy Voeller, vecchia conoscenza romanista. Si è parlato di una trattativa ben avviata, con un incontro in cui Boldt avrebbe esposto i suoi progetti ai Friedkin, i quali sarebbero rimasti molto affascinati dalle idee e dalla personalità del 38enne.

Calciomercato Roma, Boldt allontana il arrivo in giallorosso

Di conseguenza, si è parlato di un possibile arrivo del tedesco a Trigoria in tempi molto brevi. In realtà lo stesso Boldt ha voluto frenare gli entusiasmi con una dichiarazione rilasciata a Sky Sport Germania, prima del del match del suo Amburgo contro il Greuther Furth: “Imparare l’italiano? Non vedo alcuna ragione per farlo al momento. Ho un contratto con l’Amburgo e ho deciso un anno e mezzo fa di intraprendere un percorso con loro e voglio costruire qualcosa. La mia opinione resta la stessa, non è cambiata”.

Verità o frasi di circostanza? Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. L’unica cosa certa è che i Friedkin dovranno cercare di chiudere la questione riguardante il direttore sportivo al più presto, per avere a disposizione un dirigente in grado di lavorare su progetti futuri e, soprattutto, sul prossimo calciomercato di gennaio, dove bisognerà colmare le lacune all’interno della rosa.