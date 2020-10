Calciomercato Roma, gli scenari che portano al nome del nuovo direttore sportivo giallorosso, appaiono quanto mai in fermento.

I Friedkin stanno lavorando con attenzione per riuscire a individuare la figura adatta, che possa riuscire a costruire un ciclo vincente. Nei giorni scorsi sembrava quasi concluso l’accordo con Jonas Boldt, attuale dirigente dell’Amburgo.

Il tedesco ex Bayer Leverkusen, ha però gettato acqua sul fuoco dichiarando: “Imparare l’italiano? Non vedo alcuna ragione per farlo al momento. Ho un contratto con l’Amburgo e ho deciso un anno e mezzo fa di intraprendere un percorso con loro e voglio costruire qualcosa. La mia opinione resta la stessa, non è cambiata”.

Parole che suonano molto da frase di circostanza. Se Boldt sta bluffando o meno si capirà nei prossimi giorni, nel frattempo un altro movimento interessante sta avvenendo in territorio francese.

Calciomercato Roma, Campos spinge per lasciare il Lille

Secondo quanto riportato attraverso Twitter da Paolo Rocchetti, Luis Campos starebbe pressando il Lille per liberarsi in tempi brevi. Il nome del portoghese è un altro di quelli accostato da tempo alla Roma per ricoprire il ruolo di direttore sportivo.

Non ci è dato sapere se dietro a questa manovra ci sia la società giallorossa. Quello che è sicuro è che non più tardi di una settimana fa si erano diffuse voci di un Campos legato indissolubilmente al club francese e soprattutto al suo presidente.

Gerard Lopez, infatti, oltre ad essere il proprietario del Lille ha acquistato recentemente altre due squadre, il Mouscron e il Boavista. In quest’ottica espansionistica, Campos sembrava essere il factotum dell’imprenditore spagnolo, ovvero colui che avrebbe gestito l’area tecnica di tutte e tre le società calcistiche.

Bisognerà quindi aspettare ancora, per capire quale direzione prenderà anche questa vicenda.