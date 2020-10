Roma-Benevento, Cristante: “Importante ripartire bene”

La Roma si prepara a scendere in campo tra pochi minuti per affrontare il temibile Benevento, allenato da Pippo Inzaghi.

Non un avversario semplice da affrontare per i giallorossi, considerato che i campani hanno ottenuto sei punti in tre gare e hanno un organico pronto a giocarsela con chiunque. All’Olimpico dunque servirà una prova perfetta da parte degli uomini di Fonseca. Il tecnico portoghese, un po’ a sorpresa, ha deciso di schierare Cristante nel ruolo di difensore centrale. Sarà lui il perno del terzetto arretrato, con Kumbulla in panchina. Una mossa che Fonseca aveva già effettuato all’esordio contro il Verona.

Roma, le parole di Cristante prima del match

Proprio prima del via Cristante ha analizzato a Roma Tv il match contro il Benevento. “E’ una partita importante, sarà importante ripartire bene dopo la vittoria di Udine. Noi l’abbiamo preparata nel migliore dei modi e dobbiamo fare un grande match” ha detto il centrocampista.

Non è stata una settimana facile per Fonseca che ha dovuto preparare questo match senza diversi elementi, rientrati tardi dalle nazionali. “Siamo tornati tardi ma negli ultimi tre giorni abbiamo lavorato bene, ora tocca a noi dimostrarlo sul campo”. Un pensiero anche sul resto della stagione: “Noi dobbiamo solo seguire la nostra strada e seguire le idee del mister”.