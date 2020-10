La Roma alle ore 20.45 affronterà il Benevento di Pippo Inzaghi per la quarta giornata di campionato. Ecco le formazioni ufficiali del match.

Non è una partita semplice quella che attende la squadra di Fonseca. E del resto ormai gare facili in serie A non ce ne sono, visti i tanti risultati a sorpresa di questi tempi. Il Benevento è una neopromossa che vuole essere tra le rivelazioni del torneo, ha fatto un’ottima campagna acquisti e ha già vinto due gare delle tre disputare. Insomma una squadra che non bisognerà assolutamente sottovalutare.

LEGGI ANCHE –>Fonseca, calciomercato rinviato: “Siamo senza direttore sportivo”

Ci sono delle novità nell’undici giallorosso, considerate anche le assenze certe di Diawara, Smalling e Calafiori. Al centro della difesa infatti trova posto Cristante, con Kumbulla che finisce in panchina. A centrocampo invece giocano Santon e Spinazzola sugli esterni, con Veretout-Pellegrini coppia centrale. Fonseca non rinuncia all’esperienza di Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

Roma-Benevento, le formazioni

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; Iago Falque, Caprari; Lapadula.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, un nome su tutti per il direttore sportivo