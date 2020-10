Roma-Benevento streaming: dove vederla in diretta tv e su internet

Roma-Benevento streaming, le probabili formazioni (ore 20:45)

Roma-Benevento, incontro valido per la quarta giornata di Serie A, in programma oggi allo stadio Olimpico a partire dalle 20:45, verrà trasmessoin tv da Sky Sport Serie A (202) (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Daniele Barone con il commento tecnico di Luca Pellegrini. A bordocampo Marina Presello. La partita di campionato dei giallorossi sarà disponibile anche in streaming grazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky: basta scaricare l’apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone. Un’altra possibilità è quella di registrarsi a Now Tv. Chi è in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, può optare per la radio. Roma-Benevento verrà raccontata in diretta da Francesco Repice e Sergio Brio.Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; Iago Falque, Caprari; Lapadula.

Roma-Benevento streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.