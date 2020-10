Calciomercato Roma, sembra non esserci davvero pace per Paulo Fonseca. Oltre ogni risultato conquistato sul campo, la posizione del tecnico portoghese è sempre al centro di rumors che lo vorrebbero lontano dalla Capitale.

Anche oggi, all’indomani della vittoria per 5-2 contro il Benevento, sia Il Tempo che La Stampa hanno riportato notizie su un suo possibile addio a Trigoria.

Una situazione che ormai va avanti da due mesi, sin dall’arrivo dei Friedkin al timone della Roma. Di conseguenza sono anche circolate voci su eventuali nomi in lizza per la panchina giallorossa. Uno di questi è quello di Massimiliano Allegri, che dopo una stagione di inattività è uno degli allenatori più ambiti sulla piazza. Oltre al presunto interesse nei suoi confronti da parte del club capitolino, si è parlato anche di altre società importanti come Chelsea, Manchester United e Paris Saint Germain.

Inoltre, negli ultimi due giorni, a questa lista sembra essersi aggiunta un’altra squadra del campionato di serie A.

Calciomercato Roma, la Lazio cerca Allegri.

Secondo una indiscrezione riportata da Tuttosport, anche la Lazio sarebbe sulle tracce del tecnico toscano. I biancocelesti non sono partiti molto bene in campionato, con una sola vittoria, due sconfitte e un pareggio. Nonostante alcune assenze, il ko rimediato sabato contro la Sampdoria è stato per certi versi allarmanti. In più il rinnovo di Simone Inzaghi appare più difficile del previsto, con le parti in causa che sono al momento lontane dal trovare un accordo.

Ecco perché il presidente Lotito starebbe pressando Allegri per convincerlo ad approdare a Roma. Un affare che comunque sembra davvero difficile da portare a conclusione, soprattutto per ragioni di carattere economico.

