CALCIOMERCATO ROMA NUOVO PORTIERE – Le grandi prestazioni di Antonio Mirante, autore anche del rigore parato ieri su Lapadula, il quale ha poi pareggiato con un tapin, non lasciano molta scelta a Paulo Fonseca che continua a confermare tra i pali, almeno in campionato, l’estremo difensore classe ’83.

Calciomercato Roma, Cragno obiettivo principale

In ottica futura però, potrebbe non esserci lui a difendere la porta della Roma. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com‘, il principale obiettivo per la prossima sessione di calciomercato è Alessio Cragno. Il portiere del Cagliari da tempo viene apprezzato a Trigoria, ma il patron del club sardo Giulini continua a sparare alto per il 26enne.

Calciomercato Roma, concorrenza Inter per Cragno

Su di lui c’è anche l’Inter, ma con i nerazzurri i rapporti non sono così idilliaci dopo il mancato ritorno di Nainggolan in Sardegna. La richiesta continua ad essere almeno 30-35 milioni di euro, cifra che ad oggi la Roma, e probabilmente nemmeno l’Inter, è in grado di poter spendere, soprattutto per un portiere.