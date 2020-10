By

Calciomercato Roma, c’è fermento in questi giorni per la scelta da parte dei Friedkin del nuovo direttore sportivo.

Nella settimana scorsa è circolata con insistenza la voce di un accordo quasi raggiunto tra i giallorossi e l’attuale ds dell’Amburgo Jonas Boldt. Lo stesso dirigente tedesco ha voluto però gettare acqua sul fuoco su questa trattativa con una dichiarazione a Sky Sport Germania: “Imparare l’italiano? Non vedo alcuna ragione per farlo al momento. Ho un contratto con l’Amburgo e ho deciso un anno e mezzo fa di intraprendere un percorso con loro e voglio costruire qualcosa. La mia opinione resta la stessa, non è cambiata”.

Soltanto nei prossimi giorni ci potrà essere chiarezza in questa direzione, per riuscire a capire se le parole di Boldt siano state di circostanza o meno.

Nel frattempo, ieri, una indiscrezione di Paolo Rocchetti, riportava la volontà da parte di Luis Campos di lasciare in maniera veloce il proprio incarico al Lille. Anche quello del portoghese è uno dei nomi accostati spesso alla Roma. E oggi il Corriere dello Sport, ha ipotizzato per lui un ruolo tutto particolare a Trigoria.

Calciomercato Roma, Campos sceglie il direttore sportivo

Secondo il quotidiano romano infatti, Campos potrebbe essere il consigliere di fiducia dei Friedkin nell’individuare il nuovo direttore sportivo. In pratica sceglierebbe lui il candidato ideale, che in realtà potrebbe essere più un esperto di scouting che un ds “classico”.

Le operazione di calciomercato resterebbero quindi compito di Guido Fienga, vista l’esperienza maturata nella sessione appena conclusa.

In tutto questo avvicendarsi di ipotesi, l’unica cosa sicura è che si dovrà prendere una decisione al più presto per iniziare a programmare per tempo la strategia tecnica del futuro.