Alla ricerca di nuovi innesti da regalare a Pirlo, Fabio Paratici ha messo nel mirino un perno di Fonseca, ma la Roma ha già detto no allo scambio

Reduce dal 5-2 contro il Benevento, la Roma ha iniziato a preparare la sfida di giovedì contro lo Young Boys, ma l’Europa League non è certamente l’unico argomento caldo in casa giallorossa. Oltre alla ricerca del direttore sportivo, continuano a tenere banco anche le voci di calciomercato, in entrata e in uscita. Confermato alla Juventus, Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino un altro calciatore giallorosso.

Calciomercato Roma, no allo scambio Veretout-Bernardeschi

Secondo ‘calciomercatoweb.it‘, infatti, il dirigente bianconero avrebbe messo nel mirino Jordan Veretout, autore di una doppietta proprio nella partita contro la Juve. Da Torino hanno provato a proporre Bernardeschi come contropartita, ricevendo tuttavia un “no secco” da Trigoria, per uno dei calciatori ritenuti incedibili, a men che non arrivi un’offerta cash davvero irrinunciabile.

