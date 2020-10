Calciomercato Roma, nuovo bivio per Dzeko a gennaio

Il calciomercato della Roma lo ha visto come protagonista assoluto delle ultime settimane prima dell’inizio della serie A. Parliamo di Edin Dzeko ovviamente.

Il centravanti bosniaco sembrava essere ad un passo dalla Juventus, poi però alla fine non se n’è fatto nulla e dunque è rimasto alla Roma. Pronto a svolgere nel migliore dei modi il ruolo che più gli si addice, quello del bomber. E lo ha dimostrato anche ieri sera, segnando una doppietta che gli consente di avvicinarsi sempre più al podio dei cannonieri della storia giallorossa. Eppure a quanto pare a gennaio si presenterà un altro bivio davanti Dzeko.

LEGGI ANCHE — I voti di Roma-Benevento: Pedro show, Dzeko si sblocca

Calciomercato Roma, Dzeko rinnova o considera altre offerte?

Come riporta infatti Il Corriere dello Sport, per il centravanti bosniaco a gennaio ci saranno delle novità. Potrebbe cambiare procuratore e si troverà di fronte ad una scelta. Quella di considerare come possibile un trasferimento all’inizio dell’anno (con l’Inter e alcuni club della Premier pronti ad accoglierlo) oppure quella di prolungare il suo contratto con i giallorossi spalmando il suo ingaggio. Di sicuro una decisione importante e delicata da prendere. Il club capitolino intanto starebbe continuando a monitorare la situazione Milik. Il centravanti polacco del Napoli infatti sarà svincolato alla fine della stagione se non rinnoverà con i partenopei.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, un nome su tutti per il direttore sportivo portiere straniero.