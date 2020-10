CALCIOMERCATO ROMA SARRI JUVENTUS – Maurizio Sarri e la Juventus, potrebbe finire presto il rapporto tra il tecnico e la sua ex società, dopo l’esonero dell’ex allenatore di Empoli, Napoli e Chelsea dello scorso 8 agosto.

Sarri Juventus, accordo vicino per l’addio

Sarri ha il contratto che lo legha alla Juventus ancora per altre due stagioni, fino al 30 giugno 2022, ma sia la società che l’allenatore stanno lavorando per trovare un accordo sull’uscita. Come riporta l’edizione odierna de ‘La Stampa’, sembrerebbe essere molto vicino questo accordo per la separazione definitiva, così che poi il tecnico sarà libero di scegliere di accasarsi in un’altra squadra. Attualmente pesano a bilancio i 5,5 milioni di euro che Sarri percepisce.

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Sarri

Su di lui interessate in particolarmente ci sono Roma e Fiorentina. Fonseca con la vittoria di ieri sul Benevento ha scansato via le voci su un possibile esonero, mentre non è piaciuto a Commisso il pareggio della Fiorentina per 2-2 dopo i due gol di vantaggio contro lo Spezia, mandando in bilico così Giuseppe Iachini.