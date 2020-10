AS ROMA IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO A TRIGORIA – Dopo la positività di Riccardo Calafiori, arrivata sabato scorso, alla vigilia di Roma-Benevento, per i giallorossi la società ha deciso che fino alla prossima sfida di campionato, lunedì 26 ottobre 2020 a San Siro contro il Milan, i giocatori rimarranno in isolamento fiduciario nel Centro Sportivo ‘Fulvio Bernardini’ a Trigoria per evitare ulteriori contagi.

Giovedì lo Young Boys, Karsdorp in gruppo

Intanto arriva una buona notizia dall’infermeria per il tecnico Paulo Fonseca. Infatti il portoghese oltre a Santon e Bruno Peres tornerà ad avere a disposizione anche Rick Karsdorp. Chi invece ha giocato ieri ha svolto un lavoro di scarico, altri invece seduta in palestra. Il prossimo appuntamento è giovedì alle ore 18:55 in trasferta contro lo Young Boys, partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. La partenza della squdara è prevista mercoledì in tarda mattinata.

