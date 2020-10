Roma, Dzeko sul podio: un altro passo nella storia

La Roma ha ritrovato contro il Benevento il suo bomber principe, Edin Dzeko, autore di una splendida doppietta. Un ritorno al gol importante per lui.

Dopo le tante voci di calciomercato che lo hanno riguardato nelle scorse settimane, un inizio di stagione in chiaroscuro e nuove voci di mercato all’orizzonte, Dzeko aveva bisogno di tornare al gol e ritrovare lo smalto dei giorni migliori. E’ inutile sottolineare la sua centralità nel progetto Roma. E’ un titolare fisso e Fonseca non fa mai a meno di lui, della sua esperienza e del suo carisma.

Roma, aggancio di Dzeko ad Amadei

Secondo infatti i dati riportati da Transfermarkt, con la doppietta segnata ieri all’Olimpico Edin Dzeko compie un passo storico, agganciando Amadeo Amadei al terzo posto della classifica dei bomber della Roma di tutti i tempi. Certamente non c’è bisogno di classifiche o statistiche per rimanere nella storia di un club, ma questi sono numeri davvero importanti che testimoniano l’impatto che il calciatore bosniaco sta avendo nella sua parentesi nella capitale. Davanti a lui adesso c’è Roberto Pruzzo a quota 138. Agganciarlo non potrebbe essere impossibile nel caso in cui Dzeko continuerà per almeno altri due anni la sua esperienza in giallorosso. Davanti a tutti rimane Francesco Totti, irraggiungibile a quota 307 reti.