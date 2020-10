Calciomercato Roma, le grandi prove portano al rinnovo

Il calciomercato della Roma ha visto nelle ultime ore arrivare il terzo portiere Farelli ma non sarà probabilmente l’unica operazione legata ai pali.

Nelle prime gare di questa stagione il tecnico giallorosso Paulo Fonseca non ha avuto e ha affidato la maglia da titolare ad Antonio Mirante. Le difficoltà avute da Pau Lopez nel finale della passata stagione hanno fatto perdere i galloni del titolare allo spagnolo, che ad ogni modo avrà senz’altro le sue chance tra serie A ed Europa League. Mirante però è attualmente il numero uno e lo sta dimostrando partita dopo partita. Il suo rendimento tr ai pali è stato sempre ottimo e nell’ultima partita ha neutralizzato un rigore a Lapadula, oltre che lanciare con un preciso fendente Pedro in occasione del secondo gol giallorosso. Insomma la Roma oggi non può proprio fare a meno di lui.

Calciomercato Roma, rinnovo in arrivo per Mirante

Come riporta il sito Calciomercato.it è in arrivo un rinnovo contrattuale per Mirante. Le grandi prestazioni sfornate in queste gare hanno convinto ancor di più il club giallorosso a prolungargli l’attuale accordo. L’estremo difensore classe 1983 è un punto di riferimento per la squadra in campo ma anche dentro lo spogliatoio. Per questo motivo la Roma pensa possa tornare utile anche in futuro.

