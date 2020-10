Calciomercato Roma, la telenovela sul nuovo direttore sportivo dei giallorossi, si arricchisce di una nuova puntata per merito alle dichiarazioni di Ralf Rangnick.

Il dirigente tedesco nelle scorse settimane è stato spesso accostato al club capitolino, con notizie che lo volevano in procinto di sbarcare a Trigoria, grazie a una trattativa già avviata con la dirigenza romanista.

Lo stesso Rangnick però, in una intervista rilasciata e El Pais, ha negato l’esistenza di contatti con la Roma, chiamandosi di conseguenza fuori dalla corsa per il posto da futuro ds.

Calciomercato Roma, l’intervista di Rangnick

Ecco le dichiarazioni di Rangnick al quotidiano spagnolo:

“Non sto trattando con la Roma. Non riesco a immaginare di andare lì in questo momento. Penso che gli ultimi 14 anni, trascorsi tra Hoffenheim e Lipsia, hanno mostrato che io sia nel mio momento migliore e che rendo di più quando sono uno sviluppatore di club, più che un allenatore e basta“.

“La mia intenzione – ha proseguito il tedesco – è quella di lavorare in un club tradizionale, che sia in Germania o in Inghilterra. Ma mi vedo anche lavorare come allenatore per un club ambizioso, subito in lotta per il titolo“.

Come sempre adesso ci sarà da valutare se queste parole rappresentino davvero una chiusura definitiva da parte di uno dei candidati più attendibili per il ruolo di direttore sportivo giallorosso.

Rangnick, durante l’estate scorsa, è stato anche molto vicino a sedere sulla panchina del Milan nella veste di tecnico, prima che la dirigenza rossonera decidesse di confermare Stefano Pioli.

