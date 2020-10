Calciomercato Roma, contatto con Sarri: il retroscena su Paratici

Calciomercato Roma, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport ci sarebbe stato un contatto con Sarri che avrebbe dato la disponibilità a un trasferimento in giallorosso.

In questo momento Maurizio Sarri è vicino a tornare su una panchina di Serie A, ma non è quella della Roma. Alla Fiorentina Beppe Iachini sembra avere le ore contate e tra i possibili sostituti in lizza ci sono l’ex Juventus e Luciano Spalletti. Ieri era spuntato anche il nome di Walter Mazzarri che però non sarebbe stato preso in considerazione dal presidente Commisso.

Calciomercato Roma, Sarri direbbe sì ma senza Paratici dirigente

E di Sarri si parla anche in ottica Roma. Secondo il “Corriere dello Sport“, a una domanda su un possibile futuro in giallorosso, Sarri avrebbe risposto che non sarebbe andato nella Capitale, se avessero scelto come dirigente Fabio Paratici.

Visto che il futuro di Paratici appare lontanissimo da Roma e che il nuovo direttore sportivo sarà probabilmente un altro, la porta di Trigoria potrebbe restare aperta in caso di rottura con Fonseca. L’allenatore portoghese ha reso meno traballante la sua panchina a suon di vittorie, ma secondo alcune voci i rapporti con Guido Fienga sarebbero tesi. E così Sarri resta un’ipotesi possibile per il futuro giallorosso, a meno di un suo passaggio alla Fiorentina.

