Calciomercato Roma, la società giallorossa un paio di anni fa aveva messo gli occhi su uno dei maggiori talenti in circolazione.

Come è ben risaputo, le trattative che riguardano il calciomercato proseguono senza sosta durante tutto il corso dell’anno. Le dirigenze di ogni club sono sempre attive per cercare di battere la concorrenza su eventuali obiettivi e magari riuscire a scoprire dei giovani talenti che possano rivelarsi importanti in ottica futura.

La Roma è una di quelle società che ripone molta attenzione nei confronti del proprio settore giovanile ed è, vista la propria situazione economica, sempre alla ricerca di qualche affare in questa direzione.

A tal proposito un retroscena arriva direttamente dall’Inghilterra. In una intervista rilasciata a insidefutbol.com, il procuratore del centrocampista del Manchester United Donny van de Beek, ha rivelato che il suo assistito è stato molto vicino ai giallorossi in passato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, contatto con Sarri: il retroscena su Paratici

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, no ad una cessione in extremis

Calciomercato Roma, l’interesse per Van de Beek

Questa la “confessione” di Guido Albers: “Due anni fa la Roma era molto interessata, ma in quel momento Donny non era pronto per andare in Italia. Monchi e Balzaretti avevano un buon progetto per lui”.

Ai tempi di questo interessamento Van de Beek militava nell’Ajax e avrebbe avuto poi un ruolo determinante nella vittoria dei “Lancieri” contro la Juventus nei quarti di finale di Champions League del 2019.

Le sue prestazioni ad Amsterdam sono state sempre di altissimo livello attirando le attenzioni dei maggiori club europei. La scorsa estate, infatti, il centrocampista 23enne si è trasferito al Manchester United per 45 milioni di euro.

Durante il mercato estivo del 2018, Monchi riuscì invece ad acquistare dalla Ajax l’attaccante Justin Kluivert.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Roma, tegola per Pioli in vista dei giallorossi