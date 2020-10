Milan-Roma, notizie cattive in casa rossonera. Pioli per il match di lunedi rischia di dover rinunciare a uno dei suoi uomini migliori.

Dopo la vittoria in campionato contro il Benevento, il club capitolino si prepara ad affrontare lo Young Boys nella prima partita stagionale in Europa League. Un esordio che avviene a due mesi e mezzo dall’eliminazione subita ad opera del Siviglia che ha segnato la fine del cammino dei giallorossi nella scorsa edizione.

Una partita da vincere quella in Svizzera, ma Fonseca potrebbe decidere di cambiare qualcosina nella formazione anche in vista della gara di campionato che la Roma disputerà lunedì sera contro il Milan capolista. I rossoneri hanno iniziato la stagione in maniera ottimale e guidano la classifica a punteggio pieno.

La vittoria nel derby di sabato scorso ha acceso ulteriormente gli animi in una piazza che ha voglia di rivalsa dopo troppi anni vissuti nell’anonimato. Tuttavia è probabile che mister Pioli dovrà rinunciare a uno dei suoi uomini migliori.

Milan-Roma, Calhanoglu in dubbio per la sfida di lunedì

Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, il trequartista turco Hakan Calhanoglu ha riportato un infortunio alla Caviglia durante l’ultimo allenamento della squadra a Milanello. Sicuramente il calciatore salterà la gara di Europa League che i rossoneri giocheranno in Scozia contro il Celtic.

Nello stesso tempo è in dubbio la sua presenza nel match contro la Roma. E’ sicuro che lo staff medico del Milan proverà a recuperarlo in extremis. Calhanoglu infatti è uno dei giocatori più importanti nel sistema di gioco messo in campo da Stefano Pioli. La sua assenza potrebbe far saltare alcuni equilibri che il tecnico parmense sembra essere riuscito finalmente a trovare.