Tegola pesante in vista di Milan-Roma per Stefano Pioli, che perde un titolarissimo dopo gli esami strumentali

Brutte notizie per Stefano Pioli e buone per Paulo Fonseca, che avrà un problema in meno da affrontare in vista di Milan-Roma, in programma lunedì sera alle 20.45. Dopo essersi infortunato nel corso dell’ultimo allenamento, Hakan Calhanoglu si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione alla caviglia. I tempi di recupero sono stimati in almeno dieci giorni e l’ex Bayer salterà così le sfide contro Celtic, Roma e Sparta. Una tegola pesante per i rossoneri, che perdono il proprio numero 10 proprio nel suo miglior momento di forma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Roma, il Milan alla finestra per un gioiello giallorosso