Calciomercato Roma, dall’addio mancato alla conferma: ora è incedibile

Calciomercato Roma, dal possibile addio alla conferma, fino a diventare insostituibile e incedibile: Spinazzola ha conquistato Fonseca.

La Roma ormai è pronta al debutto in Europa League. Domani sera la formazione di Fonseca affronterà in trasferta lo Young Boys.

Nel match in questione l’allenatore portoghese dovrà effettuare delle scelte importanti. Perché è vero che non bisognerà assolutamente sottovalutare l’avversario se si vorranno riuscire a portare a casa i tre punti. Dall’altro lato però c’è anche la necessità di iniziare a guardare anche alla successiva sfida di campionato, nella quale la Roma dovrà vedersela contro il lanciatissimo Milan di Pioli. Squadra a punteggio pieno e con un Ibrahimovic che sta vivendo una seconda giovinezza.

Per questo motivo contro lo Young Boys Fonseca dovrebbe far ricorso ad un turnover, anche per far sì anche altri elementi della rosa possano accumulare minuti nelle gambe e migliorare la loro condizione fisica. C’è però chi dovrà fare gli straordinari, ovvero Leonardo Spinazzola.

Calciomercato Roma, Spinazzola ora è intoccabile

Anche La Repubblica sottolinea come l’ex Juventus oggi è un elemento insostituibile per la formazione giallorossa, tant’è che i numeri dicono che è anche il calciatore che ha provato a effettuare più dribbling. Eppure nello scorso mese di gennaio sembrava ormai fatto il suo passaggio all’Inter. Alla fine è rimasto nella capitale e il suo rendimento è cresciuto partita dopo partita. Tanto da diventare, oltre che intoccabile, in questo momento anche incedibile. Contro lo Young Boys toccherà ancora a lui difendere la fascia sinistra, del resto il suo “vice” Calafiori è indisponibile a causa del Covid. Con la speranza di non dover spendere troppe energie.

