FRIEDKIN FIENGA INCONTRO PER IL FUTURO – Davvero una vera e propria ‘bomba’ rilanciata dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport‘ che parla di un contratto scaduto e nessuno stipendio per il CEO giallorosso Guido Fienga.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, il retroscena sul talento olandese

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, un candidato si tira fuori per il ruolo di ds

Fienga senza contratto e senza stipendio

Era diventato un uomo di fiducia dell’ex presidente James Pallotta e ha convinto sin da subito la nuova proprietà americana targata Friedkin che ha puntato su di lui. La situazione attuale però non è così rosea, visto che come riportato dal noto quotidiano sportivo, Fienga non ha un contratto. Il dirigente, infatti, non ha rinnovato il suo accordo in scadenza con la società giallorossa e resterà al suo posto fino all’aumento di capitale.

LEGGI ANCHE –> Europa League, Young Boys-Roma: i 20 convocati di Fonseca

Incontro Friedkin Fienga per il futuro del CEO

Nei giorni successivi a quest’ultimo, ci sarà poi un summit importante con Dan e Ryan Friedkin che sancirà il futuro del CEO.