Roma, esperienza ma non solo: la ricetta di Fonseca

La Roma si prepara ad affrontare il prossimo match in calendario. Domani sera infatti i giallorossi saranno di scena in Europa League contro lo Young Boys.

Continuano dunque gli impegni della squadra giallorossa, che ha appena iniziato un tour de force di impegni che di fatto la farà scendere in campo praticamente ogni tre giorni. Paulo Fonseca sembra però aver trovato la ricetta giusta per la sua formazione. Il tecnico portoghese si prepara al turnover, pur consapevole di avere in rosa dei punti fermi ai quali è sempre complicato rinunciare.

Roma, Fonseca punta sull’esperienza

Come detto nel match in Europa League ci sarà spazio anche per chi finora ha giocato di meno, ma è evidente che la strategia del tecnico portoghese è quella di puntare sì sui giovani, ma senza rinunciarre mai a giocatori d’esperienza, rodati su grandi livelli. Ha inserito passo dopo passo talentipiù giovani come Zaniolo, Villar, Pellegrini, pronti a “rubare” i segreti dai compagni più grandi d’età. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, Fonseca ha costruito la colonna vertebrale della sua Roma proprio su elementi di grande esperienza. Dal portiere Mirante passando a Smalling, per finire con l’attacco formato da Dzeko, Mkhitaryan e Pedro. Che in tre hanno quasi un secolo sì, ma un secolo di grande classe.

