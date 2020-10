Roma, c’è un importante rinnovo in vista

La Roma continua a lavorare per il futuro. Il club giallorosso sta iniziando infatti a pianificare le mosse in vista dei prossimi tornei.

Una programmazione indispensabile, per far sì che l’organico giallorosso possa contare su nuovi gioielli. La dirigenza americana vuole far crescere dei talenti in casa, piano che storicamente ha dato sempre ottimi frutti, come del resto testimonia la storia. Basti pensare a Totti, De Rossi, Florenzi e tutti quei giocatori che dal settore giovanile hanno poi spiccato il volo in serie A e nel professionismo in generale. Ultimo è stato Calafiori, che ha debuttato nella scorsa stagione contro la Juventus e ora si è guadagnato un posto nella rosa di Paulo Fonseca.

Roma, rinnovo in arrivo per Zalewski

Si lavorerà per il rinnovo del laterale sinistro, vero, ma non solo. La Roma – come riporta Il Corriere dello Sport – ha infatti convocato in sede il procuratore di Nicola Zalewski, trequartista italo-polacco classe 2002 che si sta mettendo in luce con la maglia della Primavera e che si è anche conquistato la convocazione nell’ultimo match vinto contro il Benevento. Un talento puro che il club vuole blindare con un nuovo contratto e con uno stipendio a salire. E non è il solo talento sul quale il club giallorosso punta. Già avviati i contatti per il rinnovo del contratto fino al 2024 di Bove, presto potrebbero avviarsi quelli dell’ala Riccardo Ciervo, altro prospetto molto interessante.

