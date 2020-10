La Roma è ormai pronta per il debutto in Europa League. Domani sera la formazione di Fonseca sarà ospite in Svizzera dell’ostico Young Boys.

Avversario da non sottovalutare, perché nel proprio impianto farà di tutto per riuscire ad ottenere un risultato positivo contro l’undici giallorosso. Che a sua volta vuole iniziare nel migliore dei modi il suo cammino in Europa. L’entusiasmo è alto dopo il netto successo sul Benevento, nel quale il bomber Dzeko ha ritrovato la via della rete e un po’ tutta la squadra si è mossa bene. All’orizzonte adesso c’è un vero e proprio tour de force e per questo motivo il tecnico portoghese dovrà essere bravo a gestire le energie dei suoi uomini.

Roma, tocca a Villar e Pau Lopez

Ecco perché in Europa League, in previsione anche del match contro l’imbattuto Milan di Ibrahimovic, ci sarà un massiccio turnover. In porta nella Roma dovrebbe trovare spazio Pau Lopez, che avrà una occasione per mettersi in mostra. In difesa torna Bruno Peres, a centrocampo dovrebbe giocare Villar titolare in coppia con Cristante. Il giovane mediano spagnolo sta crescendo in modo esponenziale e Fonseca gli darà una possibilità. In attacco non è da escludere che Borja Mayoral possa prendere il posto di Dzeko, chi invece ci sarà sicuramente sarà Carles Perez. Il gol segnato al Benevento lo ha galvanizzato e Fonseca vuole sfruttare il suo buon momento.

