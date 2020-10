Young Boys-Roma, i giallorossi sono pronti all’esordio in questa edizione dell’Europa League. La squadra è arrivata stamattina in Svizzera e nel pomeriggio il tecnico Fonseca e il centrocampista Gonzalo Villar, si sono presentati in sala stampa per la consueta conferenza della vigilia.

Queste le parole del tecnico portoghese:

Ci sembra particolarmente funzionante questo progetto di esperti e giovani. E’ soddisfatto di questo mix?

Sì. E’ importante avere giocatori esperti e giovani validi come Villar, Carles Perez e altri che abbiamo in squadra. Villar e Perez sono più adattati al nostro modo di giocare e sono calciatori in cui noi abbiamo fiducia per il presente e futuro.

I rapporti con la società sono eccellenti?

Si, lavoriamo insieme per rendere ogni giorno più forte la Roma. Ho la totale fiducia della società.

Domani sera sarà possibile vedere 6 giocatori diversi rispetto alla gara con il Benevento?

Sì, ho fiducia in tutti ed è importante fare questo turnover adesso.

Roma, Villar: “Pedro un esempio”

Ecco le risposte del giovane centrocampista spagnolo:

Per Villar: con il Benevento è stato reattivo, qual è stata la sua principale difficoltà che ha superato.

E’ un calcio diverso rispetto a quello spagnolo, magari era solo una questione di ritmo. Qua sto bene dall’inizio comunque e sicuramente sono più pronto rispetto alla passata stagione.

Per Villar: si aspettava Pedro a questi livelli?

Per me è positivo il suo arrivo a Roma. Ha realizzato già 2 gol e sta giocando davvero benissimo. Non smette mai di correre, sembra avere 23 anni. Il mio amico Carles Perez ha davanti un esempio importante.

