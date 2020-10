Calciomercato Roma, dall’Argentina: offerto un centrocampista

Calciomercato Roma, in Argentina si parla di un interesse da parte del club giallorosso per il centrocampista Anibal Moreno: a gennaio potrebbe esserci l’assalto decisivo.

Il calciomercato non si ferma mai, e la Roma pur senza avere ancora un direttore sportivo resta vigile. Secondo quanto riportato da “Il Romanista“, in Argentina hanno confermato l’interesse della Roma per il centrocampista del Newell’s Old Boys Anibal Moreno.

Si tratta di centrocampista di 21 anni dotato di buona tecnica individuale, molto aggressivo in fase di recupero del pallone e abile anche nelle incursioni palla al piede. Il prezzo fissato dal suo club è di 5 milioni di euro, decisamente alla portata se la Roma dovesse decidere davvero di affondare il colpo. In realtà l’affare si poteva concludere anche nella scorsa sessione, ma visto l’affollamento in mezzo al campo e la necessità di pensare prima agli esuberi ancora rimasti sul groppone alla fine la trattativa non è stata portata a termine.

Calciomercato Roma, Anibal Moreno per gennaio

A gennaio potrebbero esserci però degli sviluppi. Senza dubbio peserà il parere del nuovo direttore sportivo, nella speranza naturalmente che arrivi prima della fine di questo “maledetto” 2020. In caso di assenso, la trattativa sarebbe già bene avviata con il calciatore che sarebbe ben felice di firmare con la Roma, con un ingaggio assolutamente alla portata, sotto il milione di euro.

