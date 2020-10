EUROPA LEAGUE FORMAZIONI UFFICIALI YOUNG BOYS-ROMA – Debutto stagionale in Europa League per la compagine di Paulo Fonseca, dopo l’amara uscita di scena dello scorso 6 agosto, negli ottavi di finale contro il Siviglia, attuale detentrice della competizione.

Presentazione Young Boys-Roma

Nella prima giornata della fase a gironi i giallorossi saranno ospiti dello Young Boys nello Stadio Wankdorf di Berna. “E’ importante avere giocatori esperti, ma anche giovani come Villar o Carles Perez. Abbiamo molta fiducia in loro sia per il presente che per il futuro”, ha detto il tecnico del club capitolino alla vigilia, lanciando già due degli undici titolari di oggi.

La compagine di Gerardo Seoane, campioni di Svizzera nelle ultime due stagioni (non assegnata la stagione 2019/20), attualmente occupa il terzo posto della Super League con due vittorie e due pareggi.

A dirigere il match sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande.

Formazioni ufficiali Young Boys-Roma

Tantissime novità, come preannunciato, di formazione. Addirittura in difesa si rivede Juan Jesus dopo oltre un anno dalla sua ultima partita ufficiale. Ritorna Karsdorp a destra, mentre Peres sostituirà Spinazzola a sinistra.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Lustenberger, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack.

All.: Seoane

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Jesus; Karsdorp, Villar, Cristante, Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

All.: Fonseca

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Assistenti: Juan Carlos Yuste (ESP) – Roberto Alonso Fernandez (ESP)

Quarto ufficiale: José María Sánchez (ESP)