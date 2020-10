PAURA ROMA FEMMINILE FOCOLAIO IN PRIMAVERA – Ore di grande tensione in casa giallorossa, questa volta nella categoria Primavera della squadra femminile. Come riportato da ‘repubblica.it’, le ragazze della Roma Primavera sono alle prese con un focolaio da coronavirus.

Focolaio nella Roma femminile Primavera

In questo momento si tratterebbe di un gruppo di dieci ragazze, ma il numero tende ad aumentare e si parla addirittura di quindici che hanno preso il Covid-19. Quasi tutte asintomatiche o con sintomi lievi. Gli allenamenti vengono svolti al Don Orione e al Centro Sportivo Giulio Onesti, non a Trigoria, ma viene riportato che il club giallorosso ha messo comunque in ‘bolla’ anche la prima squadra maschile, quella che tra poco scenderà in campo in Europa League contro lo Young Boys.

Dal trionfo alla paura per il Coronavirus

Le ragazze di Fabio Melillo lo scorso 19 settembre avevano visto il proprio trionfo come Campioni d’Italia di categoria, battendo la Juventus 2-1 in finale. L’origine del focolaio è probabilmente ascrivibile alla vita fuori dal campo: vanno ancora tutte a scuola. Non risultano positivi in prima squadra femminile.