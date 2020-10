Roma, direttore sportivo: adesso c’è lui in pole position

La Roma scenderà in campo questa sera in Europa League per disputare il suo match mentre la società continua a rimanere molto attiva su più obiettivi.

La famiglia Friedkin è costantemente al lavoro per il club giallorosso e continua ad occuparsi di tutti gli aspetti con impegno quotidiano. Dan e Ryan seguono molto da vicino la squadra e stanno effettuando delle scelte importanti per il futuro della società. Una delle decisioni che presto dovrà essere presa è quella relativa al nome del nuovo direttore sportivo, l’uomo che dovrà occuparsi delle vicende di calciomercato già a partire dal prossimo mese di gennaio, quando si riapriranno le trattative.

Roma, Emenalo in pole position

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Campos continua ad essere il favorito per lavorare con il club giallorosso. Ma preferirebbe più un ruolo di consulente, in questo modo non lascerebbe la sua base operativa di Montecarlo. Se sarà lui ad ispirare le mosse di Friedkin, allora il quotidiano sportivo sottolinea come il ruolo di nuovo direttore sportivo potrebbbe essere affidato a Emenalo, con un passato al Monaco e al Chelsea, dove si è occupato principalmente di scouting. Attualmente libero, avrebbe già incontrato Ryan Friedkin a Londra. Ad ogni modo non manca molto per la scelta definitiva, il nuovo organigramma societario dovrebbe essere definito dopo il prossimo aumento di capitale.

