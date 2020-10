Roma, Fonseca gli concede una occasione da non sprecare

La Roma si prepara a scendere in campo questo pomeriggio in Svizzera per il suo primo impegno stagionale in Europa League.

I giallorossi affronteranno lo Young Boys, una squadra organizzata e vogliosa di regalarsi una serata da sogno al battesimo europeo. Per questo motivo occorrerà grande concentrazione e sete di vittoria per una Roma che scenderà in campo con un undici decisamente rivoluzionato rispetto all’ultima uscita contro il Benevento. Paulo Fonseca ha infatti la possibilità, visto l’organico ampio, di fare dei cambiamenti e di dare spazio anche a chi finora ha giocato di meno. Questo sia per far riposare i big, sia per dare fiducia ad elementi come Villar e Carles Perez che sono in costante crescita.

Roma, tocca a Pau Lopez

Ma ci sarà anche un altro rientro importante. Come sottolinea Il Corriere dello Sport oggi Fonseca concederà una chance tra i pali a Pau Lopez. Il portiere spagnolo ha perso il posto da titolare a scapito di Mirante, che è riuscito a dare senz’altro grande sicurezza al reparto. L’ex Betis dopo il lockdown ha avuto un problema al posto e nelle ultime partite della scorsa stagione, Europa League compresa, non è stato impeccabile. Per questo motivo, anche per fargli ritrovare tranquillità e sicurezza, Fonseca lo ha tenuto finora lontano dai riflettori. Oggi avrà l’opportunità per dimostrare di aver superato il momento difficile.

